Pmi: Illumia 'campione Welfare' in classifica Generali

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Illumia si riconferma Welfare Champion 2021 nella categoria "Commercio e Servizi" per il terzo anno consecutivo nel Welfare Index PMI di Generali.

La cerimonia di consegna del premio giunto alla sua VI edizione, si è tenuta oggi alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando presso il Teatro Eliseo, in occasione della presentazione dell'edizione 2021 del Rapporto Welfare Index PMI promossa da Generali Italia che offre la fotografia sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane e premia le realtà aziendali di rilievo nazionale.

"Il Welfare è la modalità più concreta per realizzare l'attenzione alla persona e alle relazioni tra persone. Siamo quindi molto orgogliosi di questo premio che ci incoraggia a fare di più. Abbiamo appena vinto una gara per l'acquisto di un terreno adiacente ai nostri uffici che ci permetterà di costruire nuovi spazi dedicati ai collaboratori. Investire in un ambiente lavorativo bello è la prima condizione per stimolare la propensione al rischio e quindi la creatività nel rispondere ai bisogni e alle sfide di questi tempi." ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. (ANSA).