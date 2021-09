Turismo: estate 'sold out' per la Rocchetta Mattei

(ANSA) - BOLOGNA, 08 SET - Estate 'sold out' per la Rocchetta Mattei, il complesso museale della Fondazione Carisbo gestito dal comune di Grizzana Morandi in sinergia con l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e la città metropolitana di Bologna. Sin dalla sua riapertura, l'1 maggio, si è rivelata la meta preferita da numerosi turisti, più di 10.000 solo in luglio e agosto. Un risultato molto positivo per il castello, che con la sua mescolanza di stili con influenze moresche e orientaleggianti permette di sentirsi all'estero senza muoversi dall'Appennino. Non solo visite, ma anche eventi culturali nel parco secolare del castello, per un'estate all'insegna della sicurezza e dell'arte in tutte le sue forme, dal cinema, protagonista con la rassegna 'Ciak si gira!' e l'anteprima nazionale del cortometraggio 'Il nascondiglio del tempo' a cura di Pupi Avati, al teatro, fino alla musica e agli eventi per bambini.

"Abbiamo in serbo altre importanti novità destinate ad affermare sempre più la Rocchetta Mattei come protagonista del panorama culturale e turistico nazionale", anticipa il sindaco di Grizzana Morandi, Franco Rubini. "Stiamo lavorando affinché questa esperienza sia sempre più accessibile a tutti, con percorsi inclusivi che permetteranno ai visitatori con disabilità visive e uditive di godere di una visita curata e personalizzata". "Investire per mettere il Castello a sistema con l'offerta culturale e turistica di tutto l'Appennino è prioritario e mi auguro che si lavori sempre più, pubblico e privato, verso questo obiettivo", aggiunge il presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Maurizio Fabbri. La visita è solo su prenotazione online sul sito www.rocchetta-mattei.it. (ANSA).