Covid: casi e ricoveri in calo in E-R, ma altri 8 morti

Sono in diminuzione rispetto agli ultimi giorni i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 337 su circa 29mila tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Nel bollettino quotidiano fornito dalla Regione sono in calo anche i ricoverati nei reparti Covid, attualmente 403 (-7), mentre sono invariati i pazienti in terapia intensiva (45), ma si contano altri otto morti: due a Parma (entrambi uomini, rispettivamente di 89 e 98 anni), tre in provincia di Reggio Emilia (una donna di 82 anni e due uomini, rispettivamente di 91 e 92 anni), uno a Bologna (un uomo di 87 anni), 1 a Forlì (una donna di 78 anni) e uno a Rimini (una donna di 66 anni).

L'età media dei nuovi positivi è 39,2 anni e 118 sono asintomatici. Bologna e Ravenna hanno entrambe 49 nuovi casi, seguite da Reggio Emilia (44) e Rimini (40). I guariti sono 806 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 15.114 (-477), il 97% in isolamento a casa.

Alle 15 sono state somministrate complessivamente 6.044.008 dosi; sul totale sono 2.838.105 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).