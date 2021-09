Musica: Irene Grandi e leader Baustelle ospiti del Mei 2021

(ANSA) - FAENZA, 07 SET - Irene Grandi e Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, si aggiungono alla lista degli ospiti del 'Mei 2021', il Meeting delle etichette indipendenti in programma dall'1 al 3 ottobre a Faenza (Ravenna) e dedicato quest'anno a Rino Gaetano, a quarant'anni dalla scomparsa.

Sabato 2 Irene Grandi si esibirà in piazza del Popolo per una data del suo tour 'IO in Blues', mentre Bianconi sarà ospite al teatro Masini della finale del 'Premio dei Premi', che ogni anno vuole valorizzare i migliori talenti della canzone d'autore provenienti dai concorsi dedicati ai cantautori scomparsi da tutta Italia, e presenterà alcuni brani di 'Forever', il suo primo album da solista, per il quale riceverà un premio speciale del Mei. Nel cartellone della 26/a edizione, tra i tanti, anche Giovanni Lindo Ferretti, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Pierdavide Carone e Amerigo Verardi, Miglior artista indipendente dell'anno: per tre giorni Faenza sarà teatro di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi della città.

Al Mei ci sarà spazio anche per ricordare Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in custodia cautelare da oltre un anno e mezzo in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Il 2 ottobre alla Galleria del Voltone della Molinella si terrà 'Voci x Patrick-La musica e l'arte per Patrick Zaki', con un dibattito, set acustici, la proiezione del videoreport di Voci per la Libertà-Una canzone per Amnesty 2021 e una mostra con i dieci poster vincitori di 'Free Patrick Zaki: prisoner of conscience', edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale 'Poster for tomorrow'. (ANSA).