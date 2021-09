Accoltellata in casa a Rimini, 35enne operata d'urgenza

(ANSA) - RIMINI, 06 SET - Una donna di 35 anni è stata accoltellata mentre si trovava in casa, questa mattina intorno alle 11 a Rimini, in via Ciclamino. Ferita ma cosciente, è riuscita a chiamare il 118 che l'ha trasportata in ospedale dove è stata operata d'urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

La 35enne di nazionalità italiana, molto probabilmente conosce il suo aggressore o almeno l'avrebbe visto in viso, poiché il fendente l'ha raggiunta all'addome e quindi l'aggressore si trovava frontalmente alla vittima. Sul posto la squadra Volanti della Questura di Rimini, la Squadra Mobile e la Scientifica.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo al momento anche perché sarà determinate la testimonianza della donna al risveglio dell'anestesia post operatoria. Non si esclude la pista familiare. (ANSA).