Reggio Emilia omaggia Emergency col Primo Tricolore

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 04 SET - Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha consegnato una copia del Primo Tricolore alla presidente di Emergency, Rossella Miccio. In questi giorni si sta svolgendo nella città emiliana il festival dell'associazione umanitaria, tra dibattiti e iniziative. Ieri la kermesse si è aperta con un videocollegamento con l'ospedale Emergency a Kabul, in Afghanistan, durante il quale si sono uditi anche degli spari.

"È il giusto tributo a un'associazione nella quale ci riconosciamo, come città, rispetto ai valori e al rispetto dei diritti, primi fra tutti la salute e la cura, che i medici e i volontari negli anni hanno garantito nel mondo, proprio negli scenari più difficili: quelli bellici in particolar modo - ha detto il sindaco Vecchi - Avevamo lavorato nei mesi scorsi per assegnare l'onorificenza proprio a Gino Strada, ma più che mai ora vogliamo essere vicini e solidali coi suoi collaboratori e la sua creazione, che sta continuando a spendersi in imprese di pace in tutto il mondo e a cui va dato il massimo appoggio e il completo sostegno. Ringrazio Emergency per aver voluto scegliere Reggio come sede del loro Festival per tre anni: le prime giornate sono state un successo straordinario e sono certo che lo saranno anche le prossime a venire".

"Ringraziamo la città di Reggio Emilia per l'accoglienza calorosissima a tutti i livelli, dalle istituzioni alla popolazione - ha commentato la presidente Miccio - Questo riconoscimento del Tricolore è un segno tangibile di una condivisione di idee che sono quelle dei diritti e della cura che siamo felici di portare avanti. È una conferma del fatto che non siamo da soli ed è la riprova dell'impegno della città a portare avanti i valori della pace, dei diritti e dell'uguaglianza che per noi sono importanti". (ANSA).