Comunali: a Bologna 19 liste per 8 candidati sindaco

Sono 19 le liste presentate a Bologna in vista delle elezioni comunali, a sostegno di otto candidati sindaco: è la segreteria generale del Comune a renderle note, nel giorno in cui scadevano i termini per il deposito.

In appoggio a Matteo Lepore, attuale assessore e candidato per il centrosinistra, ci sono sette liste: Europa Verde, Partito democratico Lepore sindaco, Matteo Lepore Sindaco, Anche tu Conti, M5s 2050, Coalizione civica per Bologna coraggiosa ecologista solidale e Lista Psi-Volt.

Per il candidato del centrodestra, l'imprenditore Fabio Battistini, ci sono Fratelli d'Italia, Bologna ci piace, Popolo della famiglia, Lega Salvini premier e Forza Italia.

Due sono poi le liste in appoggio dell'ex sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi: Bfc-Bologna forum civico e Per Bologna Italexit.

A queste si aggiungono le candidature di Addolorata Palumbo (detta Dora) sostenuta da Sinistra Unita per Bologna; Marta Collot con la lista di Potere al Popolo; Andrea Tosatto sostenuto da 3V - Verità libertà; Federico Bacchiocchi con il Partito comunista dei lavoratori; Luca Labanti, Lista Movimento 24 agosto - Equità territoriale.