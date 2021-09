Salute: 1,8 mln clic su tutorial per corretto allattamento

Ha già totalizzato oltre un milione e 800mila visualizzazioni e più di 4.200 'like', a poco più di due mesi dalla sua pubblicazione online da parte dell'Azienda Usl di Parma sul proprio canale Youtube, il tutorial sull'allattamento al seno realizzato per l'unità operativa di Pediatria e nido dell'Ospedale di Vaio a Fidenza.

Il video di pochi minuti, che aiuta le neo mamme in un momento emozionante e di grande importanza come l'allattamento al seno con informazioni utili sulle varie posizioni, è riuscito così a far breccia sulla piattaforma raccogliendo consensi da utenti di tanti Paesi del mondo.

"Siamo molto felici dell'apprezzamento che il video-tutorial ha riscosso tra gli utenti di Youtube - ha commentato Pierluigi Bacchini, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di Pediatria e Nido dell'Ospedale di Vaio - Allattare è un gesto naturale. Non per questo risulta facile e immediato per tutte le donne: ecco allora che la tecnologia e le piattaforme social possono diventare preziosissime alleate, permettendo alle future mamme di prepararsi, e avere fiducia nei propri mezzi". (ANSA).