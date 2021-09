Covid: 529 casi e un morto in Emilia-Romagna

Altri 529 casi di Coronavirus in Emilia-Romagna e un morto, un 74enne nel Ferrarese, nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, 210 asintomatici sono stati rilevati con 28.109 tamponi e tra le province al primo posto c'è Modena con 116 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (79) e Rimini (70).

I guariti sono 297 in più rispetto a ieri, i contagi attivi sono 15.957 (+231), il 97,3% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 48 (-3 rispetto a ieri), 388 quelli negli altri reparti Covid (+1).