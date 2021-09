Festival di Emergency a Reggio Emilia dal 3 al 5 settembre

(ANSA) - TORINO, 01 SET - La cura come diritto e valore fondamentale per ricostruire il senso del vivere comune. Sarà questo il filo conduttore del Festival di Emergency 2021, che si terrà a Reggio Emilia da venerdì 3 a domenica 5 settembre. Tre giorni di incontri, trasmessi anche in streaming sui canali Emergency, su salute ma anche guerra con l'analisi e le testimonianze della crisi in Afghanistan, migrazioni, lavoro, scienza, ambiente. Numerosi gli ospiti: Corrado Formigli, Paolo Giordano, Michela Marzano, Marco Paolini, Telmo Pievani, Ilaria Capua, Vito Mancuso, Elly Schlein, Simonetta Agnello Hornby, Djarah Kan, Gianpaolo Musumeci, Marco Cattaneo, Francesca Mannocchi, ricercatori, giornalisti e divulgatori scientifici.

"La morte di Gino Strada ci ha profondamente addolorato, ma anche attraverso questo festival, che avevamo già organizzato, vogliamo continuare a portare avanti la sua idea di cura che non riguarda solo la salute, ma un modo di vivere insieme, più giusto e solidale", spiega Emergency che dedica il festival al suo fondatore.

Il programma completo è sul sito www.emergency.it/festival.

Per accedere agli eventi sarà necessario essere in possesso del certificato Green Pass o del risultato negativo di un tampone molecolare o di un test antigenico rapido eseguito nelle precedenti 48 ore. Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari e test sierologici. (ANSA).