Arte: 'in trasferta' da Ferrara opere di De Pisis e Previati

Tre opere di Filippo de Pisis saranno esposte in autunno a Torino grazie a un prestito accordato dal Comune di Ferrara. Si tratta di due oli su tela del 1938, 'Strada di Parigi' e 'Viale di Parigi', e dell'olio su cartone 'La Coupole' del 1928. Le opere, appartenenti al Museo civico d'arte moderna e contemporanea Filippo de Pisis di Ferrara, potranno essere ammirate nella mostra 'Parigi era viva.

De Chirico, Savinio e gli Italiens de Paris (1928 - 1933)' in programma al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino dal 21 ottobre al 9 gennaio. Il percorso della mostra si riferisce al quinquennio d'oro in cui si compì l'avventura francese degli 'Italiani di Parigi' (1928-1933) e agli anni immediatamente successivi. Protagonisti sette pittori italiani, tra cui Filippo de Pisis, esponenti di una tensione europeista maturata tra la fine degli anni Venti e tutti gli anni Trenta, quando la metropoli francese divenne scenario di una cultura cosmopolita e antitradizionale.

Sarà invece esposta al Museo nazionale del Bargello di Firenze dal 23 settembre al 9 gennaio l'opera di Gaetano Previati 'Paolo e Francesca', olio su tela del 1909, concessa in prestito dal Comune di Ferrara e in particolare dalle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea-Museo dell'Ottocento. L'opera prenderà parte alla rassegna 'La mirabile visione. Dante e la Commedia nell'immaginario simbolista', dedicata alla complessa percezione della figura di Dante e della Divina Commedia nel contesto artistico e letterario tra Otto e Novecento. La mostra intende presentare una selezione di opere che, dalle correnti naturaliste agli influssi europei del Simbolismo, narrino lo straordinario catalogo di immagini che il poema dantesco è in grado di offrire al mondo dell'arte. (ANSA).