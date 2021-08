Zaki: attivisti, nuova udienza fissata per il 22 agosto

Gli avvocati di Patrick Zaki sono stati informati che una nuova udienza sulla sua custodia cautelare è prevista per domani, 22 agosto. Lo scrivono gli attivisti che si battono per la liberazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna sulla pagina Facebook "Free Patrick".

Domani, sottolineano, è anche un giorno particolare per i cristiani copti come Patrick: è la festa della Vergine Maria.

"Abbiamo ancora fede che le cose possano cambiare e che il tribunale deciderà di permettere a Patrick di trascorrere questa festa con la sua famiglia". Poi l'appello alla comunità internazionale: "Lui ha ancora bisogno del vostro sostegno, continuate a parlare di Patrick, continuate a chiedere la sua libertà e continuate a combattere per lui".

Patrick George Zaki, 30 anni, ricercatore e attivista, è in stato di arresto in Egitto dal 7 febbraio 2020 con accuse che spaziano dal terrorismo alla propaganda sovversiva.