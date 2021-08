Ilumia: Cerved conferma rating Tremagi

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Confermato da Cerved Rating Agency il rating B1.1 per il gruppo Tremagi. Lo annuncia la società in una nota, sottolineando che la holding che controlla le azioni di Illumia," ha dato prova di consistente stabilità economico-finanziaria con i principali dati del bilancio consolidato 2020 che registrano un consolidamento della marginalità nonostante l'impatto Covid-19".

Il risultato - si legge -è veicolato da un ottimo andamento delle società core del gruppo (Illumia e Wekiwi). Il Gruppo nel 2020 ha incrementato la marginalità con un EBITDA pari a 26,37 milioni (+18% sul 2019).I clienti totali sono cresciuti del 26%, superando le 350.000 unità; i volumi venduti di gas sono in aumento del 16%, con 238 milioni di standard metri cubi contro i 206 milioni del 2019; il canale web ha segnato una performance incrementale del 40% di clienti acquisiti rispetto all'anno precedente; i volumi dei LED venduti dal gruppo passano da 540.200 a 643.500 pezzi, con un incremento commerciale pari al 11%; A trainare la crescita del Gruppo anche Wekiwi, primo operatore italiano esclusivamente digital di energia elettrica e gas.

(ANSA).