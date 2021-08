Vacanze: Coldiretti Bologna, Covid spinge 'svolta green'

(La pandemia ha avvicinato ulteriormente i consumatori all'agricoltura e agli acquisti direttamente dai produttori e ha spinto la svolta green nei comportamenti degli italiani, con più di un abitante in Italia su quattro (27%) che adotta comportamenti o acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima del Covid.

Lo afferma Coldiretti Bologna in occasione del lancio di 'Bologna green tour', progetto grazie al quale le bellezze e i tesori nascosti della campagna quest'estate sono a portata di bicicletta e smartphone, grazie all'iniziativa di Coldiretti Bologna, Campagna Amica e Terranostra e in collaborazione con Fiab.

'Bologna green tour', partner BCC Felsinea, prevede la possibilità di accedere a una mappa tematica attraverso un codice QR e il sito www.bolognagreentour.it: da qui sarà possibile individuare itinerari ciclabili sicuri, adatti anche a famiglie, ricchi di fascino perché immersi nella campagna e nelle bellezze storico-architettoniche. I singoli percorsi tematici, mappati e geolocalizzati da Boreal mapping e Fiab Bologna (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), riportano la presenza di agriturismi per momenti di ristoro all'insegna della cucina contadina e indicano le aziende della rete Campagna Amica presenti lungo il tracciato nelle quali è possibile fare tappa.

"Le vacanze in agriturismo - dice la presidente di Coldiretti Bologna, Valentina Borghi - sono un modo sempre più apprezzato di unire il relax a un approccio alle ferie green e sostenibile.

Inoltre l'acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze è una tendenza in continua crescita, se si considera che in estate tre turisti su quattro (75%) in vacanza nel Belpaese hanno deciso di visitare frantoi, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità. E il 49% ha scelto come souvenir un prodotto tipico del territorio". (ANSA).