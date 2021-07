F1, Ungheria: seconde libere a Bottas, indietro le Ferrari

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Valtteri Bottas si è aggiudicato le seconde libere del Gp d'Ungheria, con il tempo di 1'17"012. Il finlandese della Mercedes ha preceduto il compagno di scuderia Lewis Hamilton, che ha chiuso con il tempo di 1'17"039. Terzo l'olandese Max Verstappen (Red Bull), in 1'17"310.

Quarto tempo per il francese Esteban Ocon, su Alpine, in 1'17"759. Al quinto posto la Red Bull del messicano Sergio Perez (1'17"824). Indietro le due Ferrari: il monagasco Charles Leclerc ha chiuso all'11/o posto, in 1'18"370, subito dopo (12/o) lo spagnolo Calros Sainz, in 1'18"441. (ANSA).