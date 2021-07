F1, Ungheria: Leclerc "Giornata positiva, buone sensazioni"

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "E' stata una giornata positiva.

Abbiamo completato il nostro programma di lavoro e in macchina ho avuto delle buone sensazioni. Tra Fp1 e Fp2 sono cambiate un po' le condizioni, ma sono soddisfatto sia della simulazione di qualifica che del passo-gara. Adesso dobbiamo concentrarci soprattutto su domani. Qui non è semplice sorpassare quindi, rispetto a quanto abbiamo fatto di recente su altri circuiti, dobbiamo essere più forti al sabato. Così il ferrarista Charles Leclerc, dopo le libere di oggi a Budapest, dove domenica si disputerà il Gp d'Ungheria.

"Non il più semplice dei venerdì. La prima è stata una buona sessione, mentre la seconda si è dimostrata decisamente più complicata. La macchina non mi ha dato sensazioni peggiori, ma non siamo riusciti a migliorare come invece hanno fatto tutti gli altri. Dobbiamo capire cosa è successo in vista di domani, quando tra l'altro potremmo avere la pioggia, il che potrebbe rendere tutto più interessante", ha aggiunto l'altro ferrarista Carlos Sainz. (ANSA).