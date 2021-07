Green Pass: un migliaio in piazza a Bologna per dire no

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Un migliaio di persone ha partecipato, questo pomeriggio a Bologna, alla manifestazione, rilanciata sui social, per dire no al Green pass. Tra Piazza del Nettuno e l'area antistante a Palazzo d'Accursio, in Piazza Maggiore, con cartelli striscioni, con scritto 'No apartheid' o 'Libertà di scelta', uomini e donne, la maggior parte senza mascherina, hanno protestato contro i vaccini e contro le disposizioni per contenere i contagi da coronavirus. Tra il pubblico sventolava qualche bandiera tricolore, pronunciati slogan come 'Libertà, Libertà'. (ANSA).