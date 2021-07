Zaki: familiari, rilascio prigionieri ci rende speranzosi

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - "Abbiamo seguito la notizia del rilascio di decine di prigionieri politici nei giorni scorsi con un misto di gioia e nostalgia. Ci congratuliamo con tutte le famiglie dei prigionieri rilasciati, e speriamo che Patrick torni tra le nostre braccia il più presto possibile!". A parlare sono i familiari di Patrick Zaki, con un messaggio trasmesso sui social network dagli attivisti della campagna 'Free Patrick', dopo la liberazione in Egitto di diversi prigionieri politici, tra i quali Esraa Abdel-Fattah, uno dei simboli della rivoluzione egiziana del 2011, che è stata rilasciata dopo quasi 22 mesi di detenzione preventiva.

"Immaginiamo la felicità delle famiglie, e speriamo di averla presto anche noi. Vediamo passi positivi e promettenti in casi simili a quello di nostro figlio, e sentimenti di speranza e ottimismo ci invadono. Speriamo di leggere la notizia della liberazione di Patrick, proprio come è successo con i/le suoi/sue colleghi/e", fanno sapere i familiari dello studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto in Egitto dal febbraio 2020. "Buoni festeggiamenti a queste persone, che speriamo rimangano con i loro cari. Abbiamo passato molte feste senza Patrick, l'ultima è stata la Festa degli Apostoli la scorsa settimana, e presto arriverà la Festa della Beata Vergine Maria che ha un significato molto speciale per Patrick. Speriamo che questi felici sviluppi includano nostro figlio e che nel futuro prossimo sia tra noi", si legge infine nel messaggio.

