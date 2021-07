Turismo: 3,5 mln a cento progetti per Romagna più attrattiva

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Il Programma Turistico di Promozione Locale ha assegnato 3,5 milioni di euro per il 2021 ai 100 progetti risultati vincenti e in grado di aumentare l'attrattività turistica della Romagna, soddisfacendo i requisiti richiesti dal bando di Visit Romagna, finanziato da risorse regionali. I requisiti spaziavano da "attrattività ed effettiva valenza turistica dell'iniziativa a capacità di fare sistema turistico, dalla capacità di valorizzare le tradizioni, l'identità, la socialità della destinazione e di arricchire il prodotto di elementi emozionali, all'aggregazione di Comuni su scala provinciale e/o sovraprovinciale, passando per il coinvolgimento di imprese del comparto turistico in rafforzamento alle azioni di promocommercializzazione, nonché la presenza di azioni e iniziative per il miglioramento e la salvaguardia ambientale per ridurre l'uso della plastica in relazione all'obiettivo Romagna Plastic free 2023". Sono 59 le realtà tra Comuni, Unioni dei Comuni, ma anche Pro Loco, Strade dei Vini e dei sapori, Fondazioni, Parchi interregionali che percepiranno i contributi su 67 "progetti di animazione turistica" e "Grandi Eventi" come La Notte Rosa, il Natale e Capodanno, "Riviera Danza" ed eventi dedicati al turismo sportivo, in particolare al cicloturismo, oltre che eventi per la valorizzazione di borghi e rocche della Romagna, per 1.415.149,15 euro e su 33 "progetti di promozione locale" per 433.656 euro. Tutti i progetti sono risultati coerenti e complementari con gli ambiti strategici e i progetti di Visit Romagna, quali Romagna dei Borghi, Rocche e dimore storiche, Romagna Food experience, Romagna Bike experience, Romagna Slow experience e Romagna dei Grandi eventi. Una parte dei finanziamenti, pari a 1.366.320.000 euro, è assegnata ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica nei 77 punti riconosciuti a suo tempo dalle Province, disseminati in tutto il territorio di Visit Romagna. (ANSA).