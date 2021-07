F1: Leclerc "vincere Mondiale? Il 2022 una buona opportunità"

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Quanto tempo ci vorrà per vincere un Mondiale di Formula 1? Il 2022 è una buona opportunità per la Ferrari di far bene. Dobbiamo continuare a spingere così". Ai microfoni di Sky il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, risponde così ad una domanda su quando la Ferrari riuscirà a dare una soddisfazione ai tifosi italiani simile a quella regalata dall'Italia di Mancini agli Europei di calcio.

Il pilota monegasco della Ferrari ha ricevuto al Museo della Ferrari a Maranello l'ambito Trofeo Bandini, premio prestigioso e carismatico intitolato alla memoria del pilota Lorenzo Bandini, che al volante della Ferrari morì a Montecarlo nel 1967. (ANSA).