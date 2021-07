Mostre: 'The Quintessence', Pamela Breda alla Fmav di Modena

(ANSA) - MODENA, 12 LUG - 'The Quintessence' è il progetto della giovane artista italiana Pamela Breda (1982) che sarà visibile dal 16 luglio al 22 agosto alla Fondazione Modena Arti Visive (Fmav): racconta, attraverso video, fotografia, materiale d'archivio ed installazioni site-specific, gli spazi e i laboratori finalizzati allo studio delle leggi fondamentali dell'universo, dal microcosmo della fisica quantistica al macrocosmo del multiverso. 'The Quintessence' è tra i vincitori della settima edizione del bando Italian Council, promosso dal Ministero della Cultura per la valorizzazione dell'arte italiana.

Il progetto è stato promosso dalla Kingston University di Londra in partnership con Fmav, che al termine acquisirà le opere prodotte nelle proprie collezioni, e vanta una importante rete internazionale di partner, tra l'Europa e gli Stati Uniti: la Nottingham University, l'Ucl Department of Physics and Astronomy di Londra, il Pratt Institute di New York, il Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik di Monaco di Baviera, la Boghossian Foundation-Villa Empain di Bruxelles, la Galerie La Box Ecole nationale supérieure d'art di Bourges e il Museo MAMbo di Bologna. (ANSA).