Il sassofonista Marco Albonetti omaggia Astor Piazzolla

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - Dopo l'opera-tango "Maria de Buenos Aires", Ravenna Festival prosegue nell'omaggio al compositore argentino Astor Piazzolla, per il centenario della nascita, con un concerto di uno dei più importanti sassofonisti della scena internazionale, l'italiano Marco Albonetti. Il tributo, dal titolo "Romance del diablo", è in programma il 13 luglio alle 21.30 alla Rocca Brancaleone.

Spetta alla musica strumentale il racconto della grande rivoluzione sonora portata nel secondo Novecento da Piazzolla, capace di far dialogare tango e classica, jazz e canzone popolare in uno stile personale e, allo stesso tempo, universale. Accompagnato dall'Orchestra Filarmonica Italiana, Albonetti affronterà i grandi capolavori di Piazzolla: le Cuatro Estaciones Porteñas (le quattro stagioni di Buenos Aires, risposta argentina al capolavoro di Antonio Vivaldi), Libertango, Años de Soledad, Oblivion e Romance del diablo.

Brani che dalla originaria veste cameristica per cinque elementi si presenteranno in una più ampia formazione orchestrale con la parte del bandoneón trascritta per il sassofono, strumento che con la sua duttilità e i suoi chiaroscuri diventa l'appassionata voce narrante del programma.

"Ho avuto due grandi maestri: Nadia Boulanger e Alberto Ginastera. Il terzo è stato Buenos Aires", spiegava Astor Piazzolla. La capitale argentina fu sempre il fuoco inesauribile della sua ispirazione, alimentato da una solida conoscenza del repertorio classico. L'appuntamento è già soldout ma sarà in streaming su ravennafestival.live. (ANSA).