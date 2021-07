Musica: progressive rock a Porretta con Osanna, Goblin e Man

(ANSA) - BOLOGNA, 09 LUG - Osanna, Arti+Mestieri, Man, Guru Guru, Claudio Simonetti's Goblin saranno tra i protagonisti della seconda edizione di 'Porretta Prog', manifestazione dedicata al progressive rock - uno dei linguaggi musicali più significativi degli anni Sessanta e Settanta, che decretò il successo di gruppi come Genesis, Yes, Elp e King Crimson - in programma dal 6 all'8 agosto nella località termale dell'Appennino bolognese conosciuta da molti anni anche per il festival del soul, ora in 'stand by' causa difficoltà nei trasporti internazionali in epoca di pandemia.

Si comincia venerdì 6 agosto con i napoletani Osanna, nel 50/o anniversario dell'uscita del disco 'L'uomo', ospiti Jenny Sorrenti (Saint Just) e Gianni Leone (Balletto di Bronzo). Il concerto sarà anche un modo per ricordare il chitarrista della band Danilo Rustici, scomparso lo scorso febbraio. Il 7 saranno sul palco Arti+Mestieri, tra gli esponenti di quella terra di confine tra jazz rock e prog che ha vissuto un momento felice in Italia grazie anche a gruppi come Perigeo o Agorà (nell'attuale formazione c'è ancora il leader storico, il batterista Furio Chirico) e i gallesi Man, che hanno sempre fuso rock psichedelico (uno dei pochissimi esempi britannici) e progressive in un mix originale; nonostante diversi cambi di formazione sono ancora in attività e ad oggi la loro discografia conta una quarantina di album.

Chiusura domenica 8 agosto con Claudio Simonetti's Goblin e i tedeschi Guru Guru, per la prima volta in Italia: i primi rinverdiscono i fasti dello storico gruppo cui si devono molte colonne sonore dei film di Dario Argento a cominciare da quella, celeberrima, di 'Profondo Rosso' (la loro discografia comprende una trentina di album, l'ultimo lavoro è 'The devils is back' del 2019); i Guru Guru del batterista Mani Neumaier sono forse il più importante gruppo prog tedesco, arrivati alla ribalta internazionale grazie ad album come 'Ufo' o 'Kanguru', e ad oggi hanno all'attivo oltre trenta album. (ANSA).