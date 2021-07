Musica: Mogol domani a San Marino, aspettando la partita

(ANSA) - SAN MARINO, 05 LUG - Mogol racconta Mogol e anticipa la semifinale Italia-Spagna, martedì al campo Bruno Reffi di San Marino. La serata avrà inizio alle 19 con il concerto "Mogol racconta Mogol" organizzato dalla San Marino Concert Band: il più grande poeta della canzone italiana racconterà dal palco aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e altri big della musica italiana. Non mancheranno le canzoni di Lucio Battisti, ma anche i tanti brani scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla.

Arrangiamenti e direzione d'orchestra del maestro Dino Gnassi.

Lo spettacolo terminerà verso le 20.30 e a seguire sarà trasmessa su maxi schermo alle 21 la partita Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020. (ANSA).