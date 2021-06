Riparte il Corno alle Scale, oltre 50 escursioni

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - L'estate 2021 segna l'inizio della ripartenza anche per il Corno alle Scale, località montana dell'Appennino Tosco-Emiliano meta di bolognesi, fiorentini e pistoiesi. Sono stati ufficializzati la riapertura degli impianti e la partenza del programma estivo di attività outdoor per gli amanti della natura, un'articolata proposta di passeggiate ed escursioni più o meno impegnative alla scoperta delle meraviglie del Parco Regionale del Corno alle Scale e delle sue specialità gastronomiche. Previste passeggiate guidate tra i boschi alla scoperta delle cascate del Dardagna, dei balzi dell'Ora, del lago Pratignano e della Valle del Silenzio fino alla cima del Monte Spigolino, senza rinunciare ai piaceri del palato alle Malghe o alle Rocce.

Per le famiglie con bambini il programma prevede escursioni speciali, sulle orme di animali veri o immaginari, laboratori creativi e spettacoli organizzati dai partner della rete LookAp.

Per i più romantici, albe e notti in amaca a contemplare le stelle; per chi vuole saperne di più, lezioni di geologia a cielo aperto e per chi ama i mirtilli, la raccolta in occasione della festa del 22 agosto.

Famoso per aver visto gli inizi della carriera di Alberto Tomba ma fruibile in ogni stagione, il Corno alle Scale è al centro del progetto di rilancio promosso da un pool di imprenditori, manager, professionisti e realtà locali che ne hanno preso in gestione gli impianti di risalita per i prossimi tre anni, per la rinascita di una realtà locale che ha rappresentato, tra gli anni 70 e 90, un motore di sviluppo e benessere per l'intera vallata e che oggi ha bisogno di tornare ad attrarre turisti. Il piano prevede la realizzazione di un contesto attrezzato per attività sportive outdoor, non solo mountain walking e mountain biking ma anche cicloturismo down-hill e sci d'erba. Itinerari, durata e info sulle oltre cinquanta escursioni in programma fino al 26 settembre sul sito cornoallescale.org. (ANSA).