Chiara 'intelligente, serena, con le fragilità dei ragazzi'

Intelligente, molto sensibile, serena, per quanto mostrasse fragilità tipiche dell'età adolescenziale. E forse qualche disagio interiore che sentiva, che cercava di esprimere soprattutto sui social, gettando ami all'attenzione degli altri, nonostante la voglia di mostrarsi sorridente, sbarazzina. Con quegli occhi blu che colpivano tutti e che negli ultimi mesi, anche segnati da pandemia e lockdown, era solita coprire con una folta frangia. Chiara Gualzetti avrebbe compiuto 16 anni a fine luglio, ma la sua giovane vita è stata spezzata prima.

Sul suo profilo Instagram, pubblico, non ci sono post molto recenti. L'ultimo è un anime di una ragazza lupo, col suo animale appoggiato al petto. Risale al 25 aprile e non è accompagnato da nessun testo. L'ultima foto sua è del 6 febbraio, elegante, con l'invito a essere se stessi: 'Be yourself'. Amante della musica, attraverso la quale forse lanciava dei messaggi. Un brano colpisce, risale a settembre 2020, nel mezzo di un periodo che col Covid ha stravolto le vite di tutti, soprattutto dei più giovani. È la sua interpretazione, dalla cameretta di casa, di 'Cherofobia', l'avversione alla felicità, hit di XFactor di un paio di anni fa. "Quanto soffriva, e nessuno se n'era mai accorto", recita il commento di uno dei tanti utenti che nelle ultime ore ha inondato il profilo social di Chiara con messaggi di cordoglio, di vicinanza.

Sorridente con le sue amiche strette, con i suoi animali del cuore, mentre palleggia, è al mare e soprattutto quando tira con l'arco. Ma anche qualche segnale di disagio, quell'implorazione a chi la "tormenta" con le "prese in giro" a lasciarla in pace. Qualche immagine di tristezza con dei cuori spezzati in evidenza. È difficile e anche indelicato andare ancora più indietro nel tempo. Quello che resta impresso è il suo volto da bambina.

Nelle parole di chi Chiara la frequentava tutti i giorni, a scuola, all'edicola, per le strade del paese, era una ragazza "normale", con alti e bassi, di grande intelligenza e sensibilità. "Secondo i suoi insegnanti Chiara aveva delle buone relazioni con i compagni e andava bene a scuola", dice Tiziana Tiengo, la dirigente scolastica dell'Istituto alberghiero Veronelli che la giovane frequentava. Aveva seguito il secondo anno nella sede in Valsamoggia ed era uscita con la media dell'otto. A settembre sarebbe rientrata in classe nell'indirizzo di accoglienza turistica. "Con lei non ci sono mai stati problemi, era un ragazza serena, che ha fatto pochissime assenze nell'ultimo anno. Sicuramente ha fatto un percorso positivo, con qualche fragilità, come molte ragazzine della sua età". Era "benvoluta da tutti", fa eco il sindaco Daniele Ruscigno, e lo dimostra il fatto che "tante persone siano venute a dare una mano per trovarla". Le volevano bene in tanti.