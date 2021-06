Giustizia: avvocati E-R aderiscono a sciopero 24-25 giugno

Le camere penali dell'Emilia-Romagna aderiscono all'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria proclamata dalla Giunta dell'Unione delle camere penali italiane per il 24 e 25 giugno. La decisione assunta dal presidente del Tribunale di Verbania, sulla riassegnazione del procedimento che riguarda la tragedia del Mottarone ad un altro Gip, "riservata, crediamo non a caso, unicamente a quel procedimento e non ad altri assegnati a quello stesso Gip, è, proprio per questo, un implausibile formalismo burocratico di straordinaria gravità", scrive il coordinamento delle camere penali dell'Emilia-Romagna.

"Quanto accaduto a Verbania, rende necessario riportare al centro del dibattito politico il tema della 'separazione delle carriere'". Proprio perché i temi della giurisdizione coinvolgono i diritti di tutti, gli avvocati emiliano-romagnoli ritengono che "il 'controllore' (il giudice) e il controllato (il pubblico ministero) non possano appartenere ad un unico ordine, non possano essere sottoposti al potere disciplinare di un unico organo, non possano condividere i medesimi meccanismi di selezione elettorale della loro classe dirigente".

Occorre quindi ribadire "e le giornate di astensione saranno una buona occasione per farlo, che al fine di dare piena attuazione alla scelta in senso accusatorio del processo penale è necessario intervenire per rendere effettiva la terzietà del giudice che costituisce, appunto, il presupposto dell'imparzialità della decisione", sottolinea infine il coordinamento delle camere penali.