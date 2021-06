Danza: Ravenna Festival, 'Don Juan' nel ritratto di Inger

Tutte le anime di Don Giovanni nel ritratto sfaccettato che ne dà Johan Inger nel proprio nuovo lavoro per Aterballetto. Il coreografo svedese è tornato a misurarsi con la compagnia di Reggio Emilia, dopo i felici esiti del trittico Golden Days, con una creazione di largo respiro per 16 danzatori. 'Don Juan' - in scena a Ravenna Festival il 22 e 23 giugno, alle 21.30 al Teatro Alighieri - si basa su una partitura originale imbastita con il drammaturgo Gregor Acuña-Pohl, prendendo spunto dalle molte versioni del personaggio, dalla tradizione di Tirso de Molina alla lettura femminista di Suzanne Lilar.

Ne scaturisce un profilo insolito, la storia di un uomo segnato dall'abbandono della madre e per questo spinto a trovare in molti grembi femminili quel calore che gli è mancato; un seduttore per destino, forse manipolato suo malgrado dalle donne che conquista.

A rifinire una coproduzione ambiziosa - maturata nel contesto di un problematico 2020 e già vincitrice del premio Danza&Danza - la musica originale di Marc Álvarez, con microspunti tratti da Gluck, le scene mobili di Curt Allen Wilmer, le luci di Fabiana Piccioli e i costumi di Bregje van Balen. Tutto sotto la supervisione scenotecnica di Carlo Cerri.