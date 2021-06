Primarie Bologna: al via la scelta fra Conti e Lepore

Hanno votato in 20mila, alle 17, alle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Bologna. L'affluenza ai seggi è, infatti proseguita in maniera sostenuta anche nel pomeriggio, dopo i 13mila registrati alle 12. Secondo la rilevazione i votanti alle 17 sono stati 15.648 nei 43 seggi fisici allestiti in città e 4.278 (il 91% dei circa 4.700 registrati), per un totale di 19.926. Ci sarà tempo fino alle 21, quando chiuderanno i seggi, per superare agevolmente la soglia dei 20mila, asticella individuata alla vigilia per il successo della partecipazione e per provare ad avvicinarsi ai 28mila del 2011 nelle primarie che incoronarono l'attuale sindaco Virginio Merola.

Sono cominciate alle 8 le primarie del centrosinistra di Bologna per scegliere chi, fra Matteo Lepore e Isabella Conti, sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali di ottobre.

Si vota fino alle 21, nei 43 seggi allestiti in città e, per la prima volta, online. Per utilizzare questa modalità di voto bisognava, però, iscriversi entro giovedì scorso, così da aggiornare i registri ed evitare il rischio di un doppio voto.

I risultati sono attesi in serata, una-due ore dopo la chiusura delle sezioni. (ANSA).