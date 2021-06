Primarie Bologna: code ai seggi fin dalla mattina

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - C'è un'affluenza decisamente sostenuta a Bologna per le primarie che scelgono il candidato sindaco del centrosinistra, fra Isabella Conti di Italia Viva e Matteo Lepore del Pd. Fin dalla mattina, i seggi sono aperti dalle 8 e lo resteranno fino alle 21, in quasi tutte le sezioni elettorali, molte delle quali allestite all'aperto per evitare assembramenti, si sono create delle file in attesa di votare.

Inoltre, ci sono poco meno di 5mila persone che voteranno online dopo essersi iscritte alla piattaforma. In attesa dei primi dati, sembra dunque scongiurato un flop della partecipazione, da molti temuto anche dopo le primarie di Torino.

Matteo Lepore ha votato nel suo seggio in zona Barca, alla periferia della città, mentre Isabella Conti non vota perché residente a San Lazzaro di Savena, dove è sindaca. (ANSA).