Moto fuori strada, un morto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Un motocilista di 69 anni, Giovanni Pomaro, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 di ieri a Medicina, nel Bolognese. Era in sella a una Honda Cbr sulla diramazione tra la strada provinciale Nuova San Carlo e la Trasversale di Pianura, quando per motivi da accertare ha perso il controllo della moto che è finita fuori strada. In quel tratto, spiegano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi, il limite di velocità è 40 km/orari.

L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha lasciato scampo al motocilista, deceduto sul colpo. Giovanni Pomaro era un pensionato e abitava a Medicina. (ANSA).