Vasco Brondi, 'data zero' il 27 giugno in Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GIU - 'Data zero' il 27 giugno a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) per il nuovo tour estivo di Vasco Brondi, che partirà ufficialmente il 28 dal Castello Sforzesco di Milano, per concludersi il 30 luglio a Gardone Riviera (Brescia). Il nuovo album 'Paesaggio dopo la battaglia' ha debuttato direttamente sul podio dei dischi e dei vinili più venduti nella classifica Fimi Gfk. Sul palco ci saranno Andrea Faccioli Cabeki (Le Luci Della Centrale Elettrica/Baustelle) alle chitarre e ai cori, Andrea Pesce (Tiromancino) al pianoforte e ai cori, Daniela Salvoldi (Le Luci Della Centrale Elettrica/Gianmaria Testa) al violoncello, Simone De Filippis ai synth, moog, elettronica e ai cori, e Niccolò Fornabaio (Vinicio Capossela/The Assyrians) alla batteria e alle percussioni.

'Paesaggio dopo la battaglia' è il primo disco di Vasco Brondi dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica, autoprodotto da Cara Catastrofe e distribuito da Sony Music: dieci tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New York, raccontano la nuova visione del cantautore "tra battaglie personali e universali, di crescita e di ricerca, di perdite e di conquiste". Brondi sarà anche protagonista di due appuntamenti extra tour: il 10 giugno all'Università di Bologna con il prof.Marco Antonio Bazzocchi, pro-rettore vicario, leggerà Pier Vittorio Tondelli in una serata a lui dedicata nell'ambito delle celebrazioni del cinquantesimo compleanno del Dams, mentre l'11 al Museo Maxxi di Roma converserà di 'Paesaggi e Battaglie' con lo scrittore Paolo Di Paolo. (ANSA).