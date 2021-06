Covid: in E-R 134 contagi, dieci morti tra cui un 40enne

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Calano ancora i ricoveri per Covid-19 in Emilia-Romagna e scendono sotto quota 500 complessivamente fra terapie intensive e reparti Covid, ma in regione si registrano ancora 134 contagi e soprattutto altre dieci vittime. Tra queste anche un uomo di 41 anni in provincia di Parma. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione.

I nuovi casi di coronavirus - 134 - sono stati rilevati sulla base di quasi 22.700 tamponi nelle ultime 24 ore, l'età media è 36 anni. Cesena il territorio col maggior numero di contagi giornalieri (22). A seguire Parma (20), Forlì (17), Ravenna e Piacenza (15 ciascuno), Rimini (12), Bologna (10), Reggio Emilia (10), Modena (7), Ferrara e Circondario imolese (tre casi ciascuno). I malati effettivi sono complessivamente 11.714 (500 in meno da ieri), di cui quasi il 96% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 68 (dieci in meno rispetto a ieri), 423 quelli negli altri reparti Covid (-25).

Proseguono le vaccinazioni: alle 15 risultano somministrate complessivamente 2.829.227 dosi, di cui oltre 26mila oggi. Un milione e 35.882 sono i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).