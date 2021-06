Calcio: Signori riabilitato, Gravina firma la grazia

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha appena firmato la 'grazia' per Giuseppe Signori, l'ex attaccante radiato per una vicenda di scommesse.

Il provvedimento di 'riabilitazione' arriva dopo che Signori è stato assolto dalla giustizia ordinaria ed è conseguenza di un percorso federale concluso da un parere legale dell'ufficio della Figc: in sostanza l'ex calciatore potrà tornare a lavorare in ambito calcistico. (ANSA).