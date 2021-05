Da museo a museo pedalando lungo il Navile a Bologna

'Da Museo a Museo pedalando lungo il Navile': è il nuovo programma di sei ciclopercorsi domenicali che, dal 6 giugno al 19 settembre, invita a trascorrere giornate all'aria aperta, incontrando bellezze naturalistiche, storiche e gioielli dell'archeologia industriale. L'iniziativa è realizzata nell'ambito di Bologna Estate da Istituzione Bologna Musei-Museo del Patrimonio Industriale, Città Metropolitana di Bologna-Museo della Civiltà Contadina e cooperativa sociale Anima.

Per secoli il Canale Navile è stato la più importante via di comunicazione e di commercio della città. Lungo 36 chilometri, collegava Bologna a Malalbergo e da lì, lungo le Valli, il Po e altri canali si raggiungeva in appena 40 ore Venezia, capitale dei commerci internazionali. Oggi lungo le sponde di questa via d'acqua, diventata un parco naturale ai margini della città, si sviluppa la Ciclovia del Navile, un percorso ciclo-pedonale che invita a passare tempo tra natura e antiche vestigia industriali. 'Da Museo a Museo pedalando lungo il Navile' intende valorizzare la Ciclovia con domenicali rivolti alle famiglie, per conoscere e approfondire storie, curiosità e vicende intorno a questa antica via d'acqua.

Le sei giornate - 6, 13, 27 giugno; 4 luglio; 5, 19 settembre - comprendono le visite al Museo del Patrimonio Industriale e al Museo della Civiltà Contadina e offrono un ventaglio di tematiche che spazia dalla produzione del grano agli antichi mestieri legati al canale, dai telai da seta e canapa alle tradizioni alimentari, fino alla ricostruzione del percorso verso Venezia e alla lavorazione dei tessuti a Bologna. L'intero itinerario è percorribile con bici noleggiate a cura della cooperativa Anima ma anche con bici proprie, handbike, cargobike ecc; entrambi i musei sono accessibili a persone con disabilità o difficoltà motorie. Per info e prenotazioni: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it.