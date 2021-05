Sisma in Emilia: rinasce il Teatro comunale di Reggiolo

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Rinasce il Teatro comunale Rinaldi di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia: oggi l'inaugurazione del foyer e del ridotto del Teatro intitolato ad Antonio Zerbini, dopo i lavori di ristrutturazione necessari dopo il sisma del 2012.

"Il completamento della ricostruzione della parte pubblica e del patrimonio culturale rappresenta l'ultima fase di una ricostruzione ormai in gran parte conclusa, a partire da abitazioni, imprese, scuole - afferma il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - È la fase più complicata, visto che si tratta di beni spesso sottoposti a vincoli sui quali hanno competenze le Soprintendenze, ma altrettanto importante, tanto che saranno sempre di più le opere ristrutturate che saranno inaugurate: si tratta infatti di spazi e luoghi simbolo della cultura, del civismo, dell'identità delle comunità locali".

Gli interventi sul Teatro Rinaldi, divisi in due stralci, sono ricompresi nel piano delle opere pubbliche e dei beni culturali della ricostruzione, e prevedono un costo complessivo di 2 milioni e 359mila euro, di cui oltre un milione di contributo dalla Regione. Nella sala nobile del ridotto, che verrà adibita a incontri, convegni e matrimoni, è stato sistemato su una parete il sipario che rappresenta il 'Trionfo di Pallade' di Gianbattista Borghesi. (ANSA).