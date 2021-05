Motociclista investe pedone nel Bolognese, morti entrambi

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Una moto ha investito un pedone, nel pomeriggio, poco dopo le 16, sulla circonvallazione di Crevalcore (Bologna): sia il motociclista sia l'investito sono morti sul colpo.

Alla guida della moto c'era un modenese di 48 anni, che, per cause in corso di accertamento, ha investito nei presi di un attraversamento pedonale due coniugi: il marito, un uomo di 74 anni è morto, mentre la moglie, 67 anni, è ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni non gravi.

(ANSA).