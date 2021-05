Covid: calo di contagi e ricoveri in E-R, altri sei morti

Sono 224 in Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 21.700 tamponi. Numeri che confermano il trend in calo dei contagi degli ultimi giorni. Anche negli ospedali terapie intensive e reparti Covid si stanno svuotando: sono 104 i pazienti in intensiva (cinque in meno da ieri) e 532 quelli nei reparti Covid (28 in meno). Ci sono ancora sei morti, per un totale di 13.180 in regione da inizio pandemia. Tra le vittime anche un 46enne della provincia di Modena.

La situazione dei contagi nelle province vede da Modena in testa con 47 nuovi casi, seguita da Bologna (40), Rimini (32), Reggio Emilia (28), Ravenna (19) e Forlì (18). Complessivamente i casi attivi a oggi sono 16.063 (-324 rispetto a ieri), il 96% a casa.

Vaccini: alle 14.30 risultano somministrate complessivamente 2.592.589 dosi. In 943.544 sono i cittadini che hanno completato il percorso di immunizzazione.