Cuore d'aria il festival estivo di Teatri di Vita a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - La sedicesima edizione del festival estivo "Cuore di", negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita a Bologna, è all'insegna dell'aria, 'Cuore d'Aria'. Due mesi intensi di teatro, danza, musica, cinema, circo, fotografia, incontri e cibi, come una sorta di lunga festa e auspicio di ritorno alla normalità. Con date di inizio e fine di alto valore simbolico: dal 2 giugno, Festa della Repubblica, al 2 agosto, anniversario della strage della stazione di Bologna. "Perché - spiega la direzione di Teatri di Vita - più che mai, il festival di reportage di quest'anno è un viaggio culturale, civile e politico nel nostro Paese".

Gli spettacoli dal vivo, fra teatro, danza, circo e stand-up comedy saranno 26: due compagnie di danza, Khalid Benghrib dal Marocco e Daniel Doña dalla Spagna; e poi Babilonia Teatri, Enzo Cosimi, Marcido Marcidorjs, Liv Ferracchiati, Fausto Paravidino; e due spettacoli per ricordare il G8 di Genova a 20 anni di distanza. 36 saranno, invece i film, fra lungometraggi e cortometraggi (tra cui l'ultimo film di Rezza & Mastrella, e due sezioni in collaborazione con Pesaro Film Festival e Lovers Film Festival); 8 concerti di band dell'Emilia Romagna che lanciano il progetto di sostegno a solisti e gruppi emergenti 'Scaleripide'; 8 incontri con i protagonisti di società e politica (dal confronto tra i candidati alle primarie del centrosinistra Conti e Lepore, a quello tra i candidati al rettorato dell'Università di Bologna, fino al dialogo tra il Cardinale Matteo Zuppi e il presidente delle comunità islamiche Lafram); 1 mostra fotografica di Davide Conte. (ANSA).