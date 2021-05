Diciottenne investito da un furgone, muore nel Modenese

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Un diciottenne originario di Reggio Emilia è morto questo pomeriggio a Magreta, in provincia di Modena, in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni in merito all'accaduto, il giovane, a piedi, sarebbe stato investito da un furgone che stava transitando lungo via Fossa.

Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118, ma per il diciottenne non c'era più nulla da fare. (ANSA).