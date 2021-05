Nel 2020 vendite a insegna Coop a 5,12 miliardi di euro

Per il 2020 le vendite a insegna Coop (somma della rete diretta, delle partecipate della Gdo e di Easycoop e franchising) hanno raggiunto i 5,12 miliardi, con una crescita di 203 milioni sul 2019. È uno dei risultati del bilancio 2020 di Coop Alleanza 3.0, che è stato presentato questa mattina dal presidente Mario Cifiello, dalla direttrice generale corporate Milva Carletti e dal direttore generale retail Piermario Mocchi.

Anche le vendite della sola rete diretta, ovvero la cooperativa e le controllate della Gdo, hanno raggiunto i 4,36 miliardi nel 2020, con un incremento di 52 milioni rispetto al 2019. Si tratta di una tendenza in positivo, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati. Nel bilancio si segnalano inoltre indicatori di miglioramento, in particolare nella gestione caratteristica. E nonostante il contesto economico complesso, segnato da una crisi pandemica senza precedenti, viene confermato il ritorno all'utile nell'esercizio 2022, consentendo così alla cooperativa il proseguimento del suo piano di risanamento e rilancio. "È un bilancio che può ancora registrare dei miglioramenti - ha sottolineato il presidente Cifiello - ma che si inserisce certamente nel quadro di una grande solidità della cooperativa". (ANSA).