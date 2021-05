Covid: ancora 875 casi in Emilia-R., superati i 13mila morti

Sono 875 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrate nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di 30.214 tamponi (fra molecolari e antigenici) refertati. Calano ancora i ricoveri e si contano ancora 15 morti, di età compresa fra i 60 e i 91 anni che fanno superare la soglia dei 13mila dall'inizio della pandemia in regione.

Dei nuovi positivi 342 sono asintomatici e l'età media è di 36,7 anni. I casi attivi scendono a 37.685, il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare, perché non richiedono cure particolari. I ricoverati scendono ancora: sono 189 in terapia intensiva, sei in meno rispetto a ieri e 1.365 negli altri reparti Covid (-51).

La provincia dove si registra il numero maggiore dei contagi è Bologna (198), seguita da Reggio Emilia (150) e Parma (134).

Le quindici nuove vittime sono cinque nel Bolognese, tre a Modena e Reggio Emilia, due a Parma e a Ferrara. Nessun decesso nelle province di Piacenza, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il totale dei morti in Emilia-Romagna è di 13.007. (ANSA).