Covid: 824 nuovi casi in E-R, calano i ricoverati

Leggero aumento dei nuovi casi giornalieri, mentre prosegue il calo dei ricoverati. Nel bollettino quotidiano della pandemia in Emilia-Romagna si contano 824 nuovi positivi, 350 asintomatici, su 30.249 tamponi, età media 38,3 anni. Negli ospedali ci sono 66 persone in meno nei reparti Covid (1.466) e nove in meno in terapia intensiva (204). Tuttavia si contano altri 19 morti, 13 uomini e sei donne, tra cui un 57enne del Reggiano e un 63enne del Ravennate.

I guariti sono 367 in più, i casi attivi sono 39.515 (+438), il 95,7% in isolamento a casa. Al primo posto tra le province per i nuovi contagi c'è Modena con 183 nuovi casi, poi Parma (140) e Bologna (134 più 26 dell'Imolese).

Le dosi di vaccino somministrate alle 15 sono complessivamente 1.819.537 dall'inizio della campagna, 615.094 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.