Arte: due mostre all'Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Da venerdì 7 a domenica 9 maggio l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ospita un appuntamento della rassegna 'Art City 2021', che sarà aperto al pubblico visto il recente passaggio della regione in zona gialla. In mostra, con la curatela di Sandro Malossini, ci saranno la personale di Tullio Vietri, 'L'arte nell'informazione', e la collettiva 'Autopromozione 10 con 10', lavoro di venti artisti emiliano-romagnoli o che operano nel territorio regionale.

"Art City - commenta la vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Silvia Zamboni - rappresenta un momento di confronto sull'arte e sui nuovi linguaggi artistici, un'occasione di rinascita per la vita culturale bolognese che da oltre un anno sta affrontando sfide impegnative, legate alla pandemia".

'L'arte dell'informazione' è composta da 17 opere, realizzate tra il 1975 e il 2008, ed evidenzia una peculiarità dell'opera di Vietri che ha utilizzato, i giornali, i quotidiani e le riviste. 'Autopromozione 10 con 10' raccoglie le opere di 20 artisti: dieci sono stati invitati dal curatore e a loro volta hanno coinvolto un collega ciascuno, così da avere delle 'coppie' artistiche (dieci uomini e dieci donne). Le due esposizioni del circuito 'Art city' (promosso dal Comune di Bologna nell'ambito di Bologna Estate) saranno visitabili previa prenotazione venerdì e domenica dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 19.