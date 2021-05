Turismo: Bonaccini, questa sarà l'estate simbolo della ripresa

"Penso che serva continuare così, rimboccarci le maniche, ma penso che noi siamo davvero posizionati bene e sono convinto che questa sarà un'estate che, con tutte le precauzioni del caso, sarà davvero il simbolo e la cartolina della ripresa di questo Paese e certamente dell'Emilia Romagna". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, durante una videoconferenza sulla promozione turistica delle città d'arte.

Bonaccini ha espresso anche soddisfazione per il green pass annunciato dal premier Mario Draghi per i viaggi in Italia da metà maggio. "Penso che un anticipo nazionale - ha detto a margine - è ciò che serve anche per aprire più velocemente la strada alla decisione europea annunciata qualche settimana fa".

"Il green pass europeo - ha sottolineato - per noi serve ed è utile se abbiamo questa vocazione di accogliere turisti da tutto il mondo. Se è difficile viaggiare nel mondo o si potrà viaggiare meno, quantomeno si potrà viaggiare di più in Europa".

"Mi auguro che il green pass europeo, con regole uniche per tutti gli europei non solo venga annunciato, è già tanto, ma venga realizzato".