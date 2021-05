Musica: successo a Ferrara per concerto Extraliscio

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Sono circa 60mila le visualizzazioni complessive ad ora registrate dal 'Concertone ferrarese' del Primo Maggio, culminato con l'esibizione degli Extraliscio dalla sommità del Grattacielo, attualmente vista da 26mila persone. Sono i primi numeri dell'iniziativa del Comune per il Primo Maggio, numeri in costante aumento, visto che il concerto continuerà ad essere a disposizione di pubblico e appassionati dalla pagina Facebook del Comune di Ferrara, del sindaco e dalla pagina dedicata '1 Maggio Ferrara'.

Quasi un'ora di musica, con immagini da drone e panorami della città illuminata. La performance degli Extralisco è arrivata in serata al culmine di una lunga maratona di canzoni, esibizioni, con oltre 50 artisti in campo e diversi interventi (di categorie, ricercatori, docenti, medici). Dall'immancabile 'Romagna Mia' ad alcuni dei successi più noti, come 'La nave sul monte', 'Alla fermata', e poi 'Bianca luce nera', la canzone in gara a Sanremo, e l'ultimo singolo 'E' bello perdersi'. (ANSA).