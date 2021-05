Covid: in E-R calano sia i contagi sia i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - Sono 941 i casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto a ieri, su un totale di 34.343 tamponi, fra molecolari e rapidi. Si contano 17 vittime, mentre prosegue il calo dei ricoverati.

Dei nuovi positivi 378 sono asintomatici e l'età media è di 37,9 anni. I casi attivi scendono a 41.330, è il 95,5% dei malati è in isolamento domiciliare perché non richiede particolari cure. I ricoverati in terapia intensiva sono dieci in meno di ieri (216) mentre quelli negli altri reparti Covid sono 1.640 (-92).

La provincia con il maggior numero di nuovi contagiati è Modena (205), seguita da Reggio Emilia (159) e Bologna (153).

Le 17 nuove vittime, di età compresa fra 63 94 anni) sono invece otto in provincia di Bologna, tre a Reggio Emilia, due in provincia di Ravenna e Forlì-Cesena, uno a Modena e uno nel Riminese. (ANSA).