Cade in una scarpata, muore ex presidente Unione astrofili

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - È morto questa mattina in seguito a un infortunio poco lontano dalla sua abitazione sulle colline di Sasso Marconi (Bologna), Luigi Baldinelli, 88 anni, uno dei fondatori nel 1967 dell'Associazione Astrofili Bolognesi, di cui era ancora socio onorario, e già presidente dell'Unione Astrofili Italiani.

L'uomo è precipitato in una scarpata in località Tignano, alle spalle della casa dove abitava, e ha fatto un volo di una ventina di metri. A dare l'allarme è stata, verso le 11, la figlia che lo aveva lasciato poco prima su una sedia nel cortile dietro casa. Per recuperarlo è intervenuto il Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna, in particolare gli operatori della stazione Rocca di Badolo con l'eliambulanza del 118 di Pavullo. L'uomo, trovato senza vita, è probabilmente scivolato durante una passeggiata e sarebbe deceduto nell'impatto. (ANSA).