Università: al via lavori per ampliamento Campus di Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Un intervento da 4,5 milioni di euro per realizzare nuovi spazi per la didattica, aule, laboratori e una biblioteca al Campus di Ravenna dell'Università di Bologna. Al via i lavori per l'ampliamento del complesso di via Sant'Alberto: il progetto, che aumenterà gli spazi per i corsi dell'area scienze liberando quelli dell'Istituto tecnico agrario e di Palazzo Santa Croce, prevede un nuovo edificio, su due livelli e con una superficie di circa 1.100 metri quadrati, che sorgerà in continuità con il plesso esistente.

La struttura, che dovrebbe essere ultimata alla fine del prossimo anno, ospiterà tre laboratori per la chimica, un'aula-laboratorio informatica, quattro aule didattiche e una nuova biblioteca. Al Campus sono iniziati anche gli interventi per la riqualificazione energetica di Palazzo Strocchi sede del Dipartimento di Beni culturali. (ANSA).