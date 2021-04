Polizia: a Ferrara inaugurata 'stanza dell'ascolto protetto'

Una stanza per 'l'ascolto protetto' è stata inaugurata in Questura a Ferrara con l'obiettivo di "mettere a proprio agio le persone che hanno vissuto storie di dolore, di sofferenza e di abuso" e per cercare, anche, "di ricostruire il loro vissuto", ha spiegato il questore Cesare Capocasa.

L'iniziativa, con il contributo della Confindustria Emilia-Area Centro, rientra nell'ambito dell'attività che la Polizia di Stato per prevenire e contrastare i reati di cui sono vittime i minori, le donne e le fasce deboli in genere. Vuole essere, spiega la Questura, "un vero e proprio messaggio di fiducia nei confronti di chi è vittima di abusi e violenze, un modo per fare sì che queste persone, all'interno di un ufficio di polizia, si possano sentire accolte e protette come in una casa". La stanza è alla divisione anticrimine. (ANSA).